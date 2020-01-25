Усть-Илимск, Иркутская область, , 16:20 — REGNUM В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Жертвами злоумышленника стали трое мужчин 1988 и 1987 годов рождения, которые были найдены с признаками насильственной смерти.

«23 января 2020 года в вечернее время четверо ранее знакомых мужчин встретились в одном из гаражных боксов города Усть-Илимска. В ходе возникшего между ними конфликта, один из мужчин из имевшегося при себе оружия произвел выстрелы в потерпевших. От полученных повреждений трое мужчин скончались на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после противоправных действий злоумышленник скрылся с места преступления. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в убийстве мужчин был найден и задержан. По данным ведомства, им оказался 31-летний житель Усть-Илимска, который уже ранее был судим за преступление имущественного характера.

На данный момент, в СКР решается вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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