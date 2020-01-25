Саратов, , 15:43 — REGNUM У прибывшей из Китайской Народной Республики с симптомами ОРВИ жительницы Саратова короновирус 2019-nCoV не обнаружен. Об этом сегодня, 25 января, сообщает саратовское областное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент в России не зарегистрировано ни одного случая заражения короновирусной инфекцией 2019-nCoV. Проводится тщательный мониторинг на всех пунктах въезда на территорию Российской Федерации.

Напомним, что вспышка короновирусной инфекции 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. На данный момент зараженными числятся 1396 человек. Скончался 41 человек.