Братислава, , 15:43 — REGNUM Ценные исторические монеты пропали из национального музея в городе Братиславе в Словакии. Об этом 25 января сообщает братиславская газета Pravda. По данному поводу дали свои комментарии в СМИ представители полиции города и министерства культуры страны.

По информации издания, ценные исторические монеты исчезли из коллекции Словацкого национального музея. Стоимость похищенных монет оценивается специалистами в сумму более миллиона евро.

Представитель краевого отделения полиции в Братиславе Михал Зейфф отметил в ходе своего выступления на одном из телеканалов, что расследование данного дела уже начато, в настоящий момент идёт сбор нужной для следствия информации.

Пресс-секретарь минкультуры Павол Чорба пояснил журналистам, что ведомство будет воздерживаться от комментариев происшествия в связи с началом расследования данного дела полицией. Все заявления будут сделаны только после того, как будут получены итоги расследования.

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