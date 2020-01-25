Ханты-Мансийск, , 15:32 — REGNUM Три женщины погибли, подросток пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с тягачом на автотрассе в Югре. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 10:35 (08:35 мск) на 23-м километре дороги Сургут — Нижневартовск. По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля KIA не справилась с управлением, машину занесло, она вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с тягачом марки International.

В результате аварии погибли на месте женщина-водитель KIA и две её пассажирки, женщины 1969 и 1972 годов рождения. Ещё одна пассажирка, девочка 15-ти лет, получила травмы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пассажира легкового автомобиля в результате ДТП в Калужской области.

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