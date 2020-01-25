Токио, , 15:02 — REGNUM Экстренную посадку совершил вертолет MH-60 ВМС США на воду возле побережья Японии. Об этом 25 января сообщает агентство Kyodo.

Авиапроисшествие случилось на юге Японии, в 150 км к востоку от побережья самой южной префектуры Окинава. На борту вертолёта находились пять членов экипажа.

О причинах вынужденной посадки не сообщается. Все члены экипажа были спасены японскими береговыми службами и доставлены на берег.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел троих пожарных из США, погибших в Австралии в результате крушения вертолёта, занимавшегося тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

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