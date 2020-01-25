Москва, , 14:54 — REGNUM Расследованием резонансного дела об исчезновении подростка в Смоленской области займутся московские следователи — дело, по поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, будет передано в производство следователей центрального аппарата СК России, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе ведомства. Решение принято после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

16-летний Влад Б. пропал 6 апреля 2019 года после празднования дня рождения со своими знакомыми на окраине Демидова Смоленской области. По версии следствия, юноша, находясь в состоянии опьянения, покинул место отдыха и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Дело об исчезновении мальчика возбуждено по статье об убийстве.

«Главой ведомства поручено тщательным образом изучить все версии произошедшего, обратив внимание в том числе на полноту проведенных следственных действий по уголовному делу. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил пригласить родственников мальчика на ближайший личный прием, чтобы выслушать их позицию об обстоятельствах произошедшего», — сообщили в СК.