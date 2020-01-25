Калуга, , 14:52 — REGNUM Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло днём, 24 января на 21 километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». В результате ДТП легковой автомобиль Volkswagen опрокинулся в кювет. Об этом 25 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Место дорожного происшествия. 40.mchs.gov.ru

По информации ведомства, мужчина 1972 года рождения за рулём автомобиля Volkswagen двигался в сторону Тулы, перед мостом автомобиль упал в кювет. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир, мужчина 1991 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения — погиб. ГИБДД уточняет обстоятельства происшествия.

В 2019 году на автодорогах Калужской области ГИБДД было зарегистрировано 1445 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 163 и ранены 1852 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция возбудила дело по факту гибели двух человек в ДТП под Калугой

Читайте развитие сюжета: При столкновении легкового автомобиля с тягачом в Югре погибли трое