Прага, , 14:27 — REGNUM Один человек погиб, 14 пострадали в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в городе Кладно, расположенном в 25 км северо-западнее Праги. Об этом 25 января сообщил журналистам представитель объединенной службы пожарных и спасателей республики Петер Свобода.

Информация о взрыве в панельном многоэтажном доме поступила в 03:15 (05:15 мск). Взрыв бытового газа произошёл в квартире на 12-том этаже многоэтажного дома. После взрыва произошло возгорание, охватившее соседние квартиры.

Погибла 61-летняя женщина, ещё 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Была проведена эвакуация 115 жильцов дома. Ликвидация пожара продолжалась более часа.

Как пояснил Свобода, для установления причин и обстоятельств взрыва газа была создана специальная комиссия экспертов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, пострадавшей при взрыве газа в одной из квартир пятиэтажного дома в Свердловской области.

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