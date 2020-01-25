Запорожье, Украина, , 14:26 — REGNUM Сотрудниками правоохранительных органов Украины была выявлена группа лиц при попытке похитить имущество стратегически важного предприятия Запорожской области. Об этом 25 января сообщает пресс-служба национальной полиции Украины в Запорожской области.

Четыре человека при помощи грузового автомобиля и крана погрузили шестнадцать колесных пар для вагонов на сумму полмиллиона гривен. Оборудование движимого железнодорожного транспорта в дальнейшем планировалось к продаже.

Продолжаются следственные действия для установления всего круга подозреваемых лиц. По факту происшествия начато уголовное производство по статье о подготовке к тайному похищению чужого имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине обнаружилась кража бронетехники на сумму порядка девяти миллионов гривен.

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