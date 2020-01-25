Лиссабон, , 14:17 — REGNUM Нуну Рибейру да Кунья, директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка EuroBic, фактически личный банкир дочери президента Анголы и богатейшей женщины страны Изабель душ Сантуш, был найден мёртвым в своём доме в Португалии. Об этом 23 января сообщило португальское информационное агентство Lusa.

Тело 45-летнего мужчины было обнаружено его соседями в городе Лиссабоне в гараже его дома в районе Рештелу. Рибейру да Кунья управлял счетами, аффилированными с ангольской нефтяной компанией Sonangol, а также финансамиИзабель душ Сантуш, бывшей главы крупнейшего нефтяного экспортер Анголы.

Изначально были выдвинуты несколько версий гибели банкира, но позднее, национальный директор Юридической полиции Луиш Невеш однозначно заявил журналистам на пресс-конференции в Лиссабоне, что да Кунья совершил суицид и никаких дополнительных расследований по данному делу проводиться не будет. Предполагаемой причиной такого поступка полиция назвала депрессию, которая свойственна банкирам среднего возраста.

При этом ряд англоязычных СМИ выражает сомнения в том, что банкир сам мог пойти на суицид. В качестве аргумента ряд изданий поясняет, что банкир был жизнерадостным, взрослым и состоявшимся человеком, у которого было четверо детей. Для такого типа жизнелюбивых мужчин, каким, якобы, был да Кунья, совсем не характерны такие поступки.

Крупнейшим инвестором банка EuroBic являлась Изабель душ Сантуш, дочь экс-президента Анголы. Она возглавляла компанию Sonangol с июня 2016 года по ноябрь 2017, после чего была снята с поста новым президентом Анголы Жоау Лоуренсу. Женщине были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, подделке документов, отмывании денег и торговле влиянием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Изабель душ Сантуш отвергла предъявленные ей обвинения и намеревается подать в суд на правительство Анголы.

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