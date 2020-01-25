Воронеж, , 14:06 — REGNUM Четыре человека погибли, двое получили ранения в результате крупной аварии в Воронеже вечером 24 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 23:40 на Московском проспекте. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигавшийся со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении проспекта Труда, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan, а затем и с Ford Kuga. В результате водитель и двое пассажиров Hyundai, а также водитель Renault погибли на месте. Водитель Ford и ещё один пассажир Hyundai госпитализированы с травмами. Полиция проводит проверку.

Всего в Воронежской области 24 января было зарегистрировано 159 ДТП, травмы различной степени тяжести получили четыре человека, пять человек погибли.

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