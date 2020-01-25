Анкара, , 14:21 — REGNUM Число жертв землетрясения в Турции возросло до 22 человек, об этом 25 января заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, выступая на пресс-конференции в провинции Элазиг.

«Четыре человека погибли в городе Доганьол и еще 18 в Малатья, расположенные в провинции Элазиг», — заявил Сойлу.

Министр также добавил, что из-под обломков зданий удалось спасти 39 человек, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, землетрясение в турецкой провинции Элязиг, расположенной на востоке страны, произошло вечером в пятницу, 24 января. Магнитуда толчков составила 6,8 балла.

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