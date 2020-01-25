Южное, 25 января 2020, 14:18 — REGNUM В городе Южное Одесской области местные жители у жилого дома нашли пакет с крупной суммой денег. Об этом 24 января сообщает местный ресурс Yuzhny.info.
Пакет с суммой порядка 200 тысяч гривен обнаружили члены организации «Муниципальная стража», которые сообщили о находке сотрудникам полиции. Однако, как утверждает местное средство массовой информации со ссылкой на слова сотрудника организации, в полиции мужчине не поверили.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Одессе неизвестными лицами из офиса организации, которая занималась продажей сантехники, был похищен сейф с миллионом гривен.
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