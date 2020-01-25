Порхов, Псковская область, , 13:27 — REGNUM На территории приюта для животных «Добрый» в городе Порхов Псковской области ликвидируют очаг заболевания бешенством. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете ветеринарии, в приюте от бешенства пала собака.

Указом губернатора региона на территории приюта и рядом с ним введён карантин. Проводятся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия. Неблагополучная территория охватывает в том числе прилегающие к приюту городские улицы. Здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их за пределы неблагополучного пункта.

В псковском комитете ветеринарии отметили, что это первый случай бешенства в Порховском районе.

В конце декабря 2019 года карантин по бешенству был введён ещё в одном населённом пункте региона — в посёлке Локня, где в одном из домов заболел кот.