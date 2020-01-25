Белгород-Днестровский, , 14:11 — REGNUM При обыске домовладения, расположенного в селе Мирное Беляевского района Одесской области сотрудники правоохранительных органов изъяли две винтовки СВТ — 40, четыре магазина к ним и около двухсот боевых припасов. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Пояснять сотрудникам правоохранительных органов происхождение данного оружия 56-летний житель дома отказался. По данному инциденту в единый реестр досудебных расследований внесены ведомства по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

ИА REGNUM напоминает, в Харькове бывший участник карательной войны в Донбассе пришел на работу с гранатой, угрожая ее взорвать. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту проживания мужчины, где выявили более 400 боевых припасов.

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