Анкара, , 13:22 — REGNUM Как минимум 30 домов обрушились в результате подземных толчков на востоке Турции. Об этом 25 января сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра экологии и градостроительства Мурата Курума.

Согласно данным, которые привёл министр, пять домов обрушились в провинции Элязыг, еще 25 — в уезде Доганйол в провинции Малатья. При этом при подземных толчках было повреждено много зданий, которые сейчас представляют опасность для проживающих в них людей.

Курум предупредил граждан, чтобы они не входили в дома, так как это может быть опасно на фоне продолжающихся афтершоков.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в турецкой провинции Элязыг и затронуло соседнюю с ней провинцию Малатья. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны, а также в Сирии, Израиле и Ираке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате землетрясения в Турции погибло 20 человек, более тысячи человек получили травмы.

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