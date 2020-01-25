Киев, , 13:19 — REGNUM В семидесяти метрах от железнодорожной станции поселка городского типа Верхнеторецкое (оккупированная Украиной территория ДНР) была найдена взрывчатка, сообщает 24 января поздно вечером пресс-служба украинской железнодорожной компании «Укрзализныця» в социальной сети Facebook.

Согласно источнику, найденные предметы были обезврежены сотрудниками правоохранительных органов. Никто не пострадал. Кроме того, как отметили в пресс-службе компании, территория, на которой было найдено взрывчатое вещество, не принадлежала к железнодорожной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Днепропетровске на балконе жилого дома произошел взрыв, в результате чего пострадали двое человек.

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