с. Мошенское, , 12:53 — REGNUM В Новгородской области снегоход попал в полынью и провалился под воду, погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, ЧП произошло на озере в деревне Оборотно Мошенского района вечером 24 января.

По предварительным данным, на снегоходе были двое мужчин.

Следственная группа работает на месте происшествия. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в ГУ МЧС России по Новгородской области сообщали, что в нынешнем январе лишь на нескольких водоёмах региона встал лёд. Запрет на выезд на лёд действует во всех районах области.