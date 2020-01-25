Токио, , 12:43 — REGNUM В Японии зафиксирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Об этом сегодня, 25 января, сообщает министерство здравоохранения Японии.

Сообщается, что заболевшая — женщина 30 лет, которая 18 января прибыла из китайского города Ухань. 21 января у нее поднялась температура и появился кашель. 23 января она обратилась за медицинской помощью.

Это уже третий случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Первый случай был зафиксирован на минувшей неделе.