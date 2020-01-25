Тегеран, , 15:44 — REGNUM Человек, сбивший 8 января авиалайнер компании МАУ, вылетевший из аэропорта Тегерана, находится в тюрьме. Об этом 25 января заявил глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщило Информационное агентство иранских студентов (ISNA).

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — заявил глава министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.

ИА REGNUM напоминает, 8 января после вылета из аэропорта столицы Ирана потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины». 11 января власти Ирана сделали заявление о том, что украинский авиалайнер ошибочно был сбит иранскими военными, которые находились в состоянии боевой готовности. На борту самолета находились 176 человек. 71 из них — были граждане Ирана. По информации, появившейся в распоряжении средств массовой информации, авиалайнер был сбит двумя ракетами. Подчеркнем, что бортовые самописцы украинского самолета до сих пор находятся в Иране и над их расшифровкой работают иранские специалисты. Отметим также, что в интервью израильским средствам массовой информации Владимир Зеленский сообщил, что в первый день катастрофы украинского самолета он не выходил «в публичное поле» с заявлением о сбитии украинского авиалайнера, потому, как это серьезное обвинение, которое требует серьезных доказательств.

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