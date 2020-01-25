Ереван, , 12:25 — REGNUM Российские туристы, запросившие помощь во время похода в горах Армении, были найдены спасателями. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Группа из шести туристов была обнаружена спасателями в 11:30 (10:30 мск) на расстоянии одного километра. Спасатели начали постепенное приближение к группе на вездеходе, постоянно поддерживая связь с ними.

Группа из шести российских туристов, отправившаяся в поход в горных районах Гегаркуникской области, запросила помощь 24 января из-за ухудшения самочувствия у одного из членов группы.

На поиск группы были направлены спасатели на вездеходе, но с наступлением тёмного времени суток поисковые мероприятия пришлось прервать с учётом погодных условий, угрозы схода лавины и сложной пересечённой местности.

Утом 25 января поиски были продолжены. В поисках туристов принимают участие сотрудники областного спасательного управления и отряд российско-армянского центра гуманитарного реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении поиска российских туристов, застрявших в горах Армении.

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