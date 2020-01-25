Тегеран, , 12:04 — REGNUM Командир расчета зенитно-ракетного комплекса вооруженных сил Исламской Республики Иран, который отдал приказ о сбитии украинского пассажирского самолета Boeing 737, находится под стражей. Об этом сегодня, 25 января, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолёт, сегодня находится в тюрьме», — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января на фоне резкого обострения ситуации между Ираном и США, Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. Это были ответные действия на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Ранним утром 8 января иранские военные ждали ответного удара США на ракетное нападение, и командир одного из расчетов ПВО по ошибке сбил украинский пассажирский самолет.

Спустя трое суток после катастрофы Иран признал свою ответственность за инцидент.