Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Масштабная погоня за водителем на легковом автомобиле Hyundai Solaris произошла в городе Санкт-Петербурге. Об этом 25 января сообщают пользователи одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 января. По свидетельствам очевидцев, за белым легковым автомобилем Hyundai Solaris гнались сразу 15 экипажей ДПС.

Погоня началась в в Московском районе, а завершилась уже в Красносельском. Нарушитель был настигнут и окружён сотрудниками ГИБДД на улице Тамбасова.

Причины и обстоятельства произошедшего неизвестны. По предварительным данным, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. фициальных комментариев от ГУ МВД по Санкт-Петербургу в связи с данным инцидентом пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушителе в латвийской столице городе Риге, который ехал по городу со скоростью 195 км/час, пытаясь скрыться от полиции.

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