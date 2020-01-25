Куала-Лумпур, , 11:43 — REGNUM Три случая заражения корнавирусом 2019-nCoV были зафиксированы в Малайзии, ещё один был диагностирован в Австралии. Об этом 25 января сообщает South China Morning Post.

Все инфицированные в обеих странах являются гражданами Китая. В Малайзии заболевшие находились в тесном контакте со своим родственником, 66-летним гражданином Китая, который в настоящее время находится на лечении в Сингапуре.

В Австралии вирус был выявлен в штате Виктория у гражданина Китая, приехавшего в январе из города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания. Заболевший был госпитализирован в больницу города Мельбурна.

Минздрав австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщил, что ещё пять человек проходят проверку на наличие у них коронавируса 2019-nCoV. До сих пор ни один из этих случаев подтверждён не был. Пресс-служба посольства РФ в Австралии сообщила, что среди подозреваемых на заражение коронавирусом граждан России нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что только в Китае на 25 января было зарегистрировано 1287 заражённых новым коронавирусом, из них 41 человек погиб. В КНР на карантине находятся 15 крупных городов, в том числе Шанхай, Пекин и Ухань, въезд и выезд из городов строго запрещены.

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