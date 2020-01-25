Старая Русса, Новгородская область, , 11:04 — REGNUM В Новгородской области ночью сегодня, 25 января, произошёл пожар в жилом многоквартирном доме в городе Старая Русса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, горела квартира на первом этаже 3-этажного здания, во всём доме было сильное задымление.

Пожарные спасли 12 человек, восемь из которых были переданы медикам. Среди пострадавших — трое детей.

Всего из дома эвакуировали около 70 человек.

Квартира, в которой возник пожар, выгорела полностью. С огнём пожарным удалось справиться за полчаса — к 3 часа ночи пожар был потушен. Причина устанавливается.