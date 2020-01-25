Иркутск, , 11:10 — REGNUM Семь граждан Китая, по предварительным данным, были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом нового типа из общежития №3 Байкальского государственного университета в Иркутске Об этом 25 января сообщает Telegram-канал «Площадь советов».

Проживающие в общежитии студенты сообщили, что семерых граждан Китая, проходящих обучение в университете, госпитализировали вечером 24 января. Врачи приехали в общежитие на машине скорой помощи в жёлтых костюмах химзащиты.

Студентам было предписано не выходить из комнат во время проверки, которую в течение четырёх часов проводили в здании медики. После того, как китайских граждан увезли, студентам были выданы сухпайки и предписание не покидать своих комнат и ждать дальнейших указаний.

По информации. полученной каналом от студентов, указание оставаться в комнатах действовало до середины дня 25 января. Также студентам удалось снять на видео, как граждан Китая увозили на машине скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Роспотребнадзора на 25 января, случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в России зафиксировано не было.