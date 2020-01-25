Иерусалим, , 11:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после авиакатастрофы с Boeing 737 компании МАУ, который был сбит 8 января в Иране, он встречался с родственниками погибших граждан Украины, которым сообщил, что причиной крушения авиалайнера «на сто процентов» не была ни техническая ошибка, ни ошибка погибших в самолете родственников или ошибка экипажа лайнера. Об этом президент Украины сообщил в интервью израильскому «9 каналу», опубликованном 24 января.

«И я к ним [родственникам погибших граждан Украины — ИА REGNUM] поехал… я не мог в публичном поле говорить: «Нас сбили», — отметил украинский лидер. По словам Зеленского, кроме выражения соболезнований родственникам погибших граждан Украины, он подчеркнул: «это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа». По словам главы украинского государства, успокоить родственников погибших было невозможно, потому, что невозможно вернуть погибших родных.

«Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства», — подчеркнул Зеленский. Украинский лидер также отметил, что украинская сторона не выходила «в публичное поле в первый же день» с версией о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой, потому как это серьезные обвинения, требующие очень серьезных подтверждений.

ИА REGNUM напомним, 8 января через некоторое время после вылета из аэропорта Тегерана иранскими военными «по ошибке» был сбит самолет компании «Международные авиалинии Украины». На борту сбитого авиалайнера находились 176 человек, 71 из которых были гражданами Ирана. 11 погибших были гражданами Украины. Отметим также, что тела погибших граждан Украины были доставлена на Украину 19 января и в этот день проходила церемония прощания с погибшими. Отметим также, что 8 января после крушения украинского самолета на сайте посольства Украины в Иране сообщалось, что в качестве причин крушения лайнера не рассматриваются версии о выстреле ракеты или теракте, однако позже это заявление пресс-службой дипломатического ведомства было удалено.