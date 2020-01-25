Петергоф, Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла утром 25 января на Санкт-Петербургском шоссе, 115, вблизи Петергофа. В лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли два человека, еще двое ранены.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 8:30 мск водитель автомобиля Renault Logan, двигавшегося из Петергофа в сторону Петербурга, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Audi 80.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Ауди», мужчина 1970 года рождения, и его пассажир, тоже мужчина, возраст устанавливается.

Еще один мужчина, находившийся в немецкой иномарке, а также водитель «Логана», мужчина 1998 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

Сотрудники ДТП занимались на рассредоточением транспорта на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.