Мехико, , 10:37 — REGNUM Девять человек погибли при нападении неизвестных на придорожную гостиницу «Сан-Фернандо» в центральной части Мексики. Об этом 25 января сообщает телеканал Televisa.

ЧП произошло в штате Гуанахуато. По предварительным данным, ресторан атаковали вооружённые гражданские лица, которые после стрельбы скрылись с места преступления на внедорожниках.

Информация о том, кто может быть причастен к данному преступлению, обнародована не была. По данным телеканала, всего в Гуанахуато 25 января было зарегистрировано 22 убийства, совершённых в четырёх городах штата. Пять человек были убиты в городе Селайя, четверо — в Ирапуато, ещё троих злоумышленники убили в Леоне, еще одного — в Валье-де-Сантьяго. Власти штата приступили к расследованию преступлений.

По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, ответственность за большинство умышленных убийств, совершённых на территории Мексики, несёт наркомафия. В 2019 году самый высокий уровень насилия был зафиксирован в штате Гуанахуато, всего за год здесь было убито около 3,5 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пассажирах маршрутного такси, которые были застрелены неизвестными в пригороде Мехико.

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