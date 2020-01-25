Донецк, , 10:08 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за сутки тринадцать раз нарушили перемирие, сообщили 25 января в пресс-служб представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Обстрел по территории республики велся по трем направлениям. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Гольмовский, Веселое, район Вольво-центра в городе Донецке, Старомихайловку, Ленинское, Саханку.

Боевиками были применены минометы калибром 120 мм, 82 мм, зенитные установки, БТР, БМП, гранатометы РПГ, СПГ, стрелковое оружие крупного калибра, снайперское оружие.

По территории Донецкой Народной Республики боевики выпустили 79 боевых припасов. В частности, из миномета калибра 120 мм по всем направлениям было выпущено 19 мин, калибра 82 мм — 28 мин. Также было совершено 20 выстрелов из зенитной установки и 36 выстрелов из БТР/БМП. Шесть гранат было выпущено из гранатометов РПГ и СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за предыдущие сутки пятнадцать раз нарушили перемирие, выпустив 156 боевых припасов.

Читайте также: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 15 раз — СЦКК