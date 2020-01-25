Ярославль, , 09:27 — REGNUM Ярославский областной суд вынес приговор ранее судимому 59-летнему жителю, который обвинялся в сексуальном насилии и разбое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Ярославский областной суд

Ранее мужчина был судим за грабеж. В апреле 2018 года после его освобождения из мест лишения свободы был установлен административный надзор. Зная об этом, он покинул постоянное место жительства в городе Гаврилов-Яме и отправился бродяжничать.

В апреле 2019 года в Ярославле мужчина напал на 12-летнего мальчика и, приставив к его горлу нож, совершил насильственные действия сексуального характера. Кроме того, преступник отобрал у ребенка сотовый телефон. Спустя два дня он, опять угрожая ножом, отнял у женщины телефон и деньги.

После нападения на ребенка к поиску маньяка подключились добровольцы. Был распространен фоторобот преступника. Задержали его сотрудники полиции.

Суд приговорил маньяка к 23 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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