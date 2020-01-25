Ереван, , 09:26 — REGNUM МЧС Армении возобновило сегодня, 25 января, поиски российских туристов, которые отправились в в горный поход и запросили помощь 24 января из-за проблем со здоровьем одного из членов группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что группе из шести российских туристов, которая отправилась в горный поход в Гегаркуникской области, потребовалась помощь из-за ухудшения состояния здоровья одного из участников.

На помощь туристам был отправлен отряд спасателей на гусеничном вездеходе. Вечером 24 января поисковая операция была приостановлена из-за погодных условий и угрозы схода лавин.

Ранним утром 25 января спасательная операция возобновилась. Отмечается, что с туристами поддерживается постоянная связь, спасатели приближаются к группе.