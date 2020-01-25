Астрахань, , 09:26 — REGNUM Пожар площадью 1500 кв. метров произошёл на автобазе в Астраханской области. Об этом 25 января сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Информация о возгорании ангара на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района поступила в 05:03 мск. На месте было установлено, что горит ангар, кровля магазина, грузовой автомобиль и пластиковая тара. Общая площадь пожара составила 1500 кв. метров.

Локализация пожара была объявлена в 07:04 мск. Погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией возгорания работают 34 человека и десять единиц техники.

Ликвидация открытого огня была объявлена в 08:36 мск. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на Новочеркасской ГРЭС, где горячий пар разорвал трубу одного из котлов и сломал металлические конструкции.

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