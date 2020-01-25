Анкара, , 09:12 — REGNUM Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20 человек. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Напомним, что мощное землетрясение произошло в восточной провинции Элязыг, в которой проживают 400 тыс. человек. Землетрясение также затронуло соседнюю провинцию Малатья. Магнитуда землетрясения составила 6,8. Подземные толчки ощущались в Израиле, Ираке и Сирии.

По последним данным погибли не менее 20 человек. Из них 14 — в провинции Элязыг, еще шесть — в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.