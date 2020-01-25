Сургут, Югра, , 08:54 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) следователи инициировали проверку по факту избиения журналиста телекомпании «СургутИнформТВ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошёл 24 января 2020 при съёмке телепрограммы о работе штрафных стоянок, расположенных на Нефтеюганском шоссе города Сургута. По информации телекомпании, предположительно охранник, находившийся в одном из помещений стоянки, выбил из рук журналиста камеру. Другие люди, вероятно тоже охранники, заломили корреспонденту руки и положили на пол. Телесные повреждения зафиксированы в медучреждении.

Следствие выясняет наличие в действиях нападавших наличие состава преступления по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).