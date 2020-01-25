Посёлок городского типа Излучинск, Югра, , 08:25 — REGNUM В городе Излучинск (ХМАО) местная жительница выпала из окна девятого этажа, затем встала и пошла, поразив очевидцев. Видео инцидента с «бессмертной» из Югры облетело социальные сети страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Женщина после падения попросила соседей вызвать скорую помощь. Выжить ей помог большой сугроб под окнами и факт, что пострадавшая была в верхней одежде, отмечают в экстренных службах. Однако она получила травмы средней степени тяжести и госпитализирована. Тем временем СУ СКР по ХМАО проводит доследственную проверку инцидента.

Отметим, что высокий сугроб в ноябре 2019 года спас жизнь 7-летней девочке из Нового Уренгоя (ЯНАО) также выпавшей с девятого этажа и отделавшейся лёгкими ушибами. Как выяснилось, она спасала кота, устремившегося в окно, и чуть не погибла сама.