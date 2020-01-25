Ухань, Китай, , 08:11 — REGNUM Официальный список жертв коронавируса в Китае увеличился до 41 человека, всего в мире зарегистрировано более 1300 инфицированных. Об этом 25 января сообщает Reuters.

Последним погибшим оказался 62-летний врач Лян Удун, боровшийся с вирусом в эпицентре болезни в городе Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 января в город Ухань, где произошла вспышка заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, прибыли около 450 военных медиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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