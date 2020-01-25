Куала-Лумпур, , 08:02 — REGNUM Министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмадбыли подтвердил три случая заражения новым коронавирусом на территории страны. Об этом 25 января сообщает Reuters.

По предоставленной агентству информации, все трое инфицированных оказались родственниками гражданина КНР. 20 января 66-летний мужчина прибыл в Сингапур в составе туристической группы, а по прибытию в Малайзию у него было выявлено заболевание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, подтвердила Австралия. Заболевшим оказался гражданин Китая, прибывший 19 января из Гуаньчжоу в австралийский Мельбурн.

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25 января Китайские власти направили в город Ухань, где произошла вспышка заболеваний, около 450 военных медиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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