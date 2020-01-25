Анкара, , 08:01 — REGNUM По информации министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа в результате землетрясения погибли не менее 19 человек, травмы различной степени получили 770 человек. Об этом 25 января сообщает Anadolu.

«Мы потеряли 19 граждан. У нас 221 пострадавший в Малатье и 551 — в Элязыге», — сообщил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в 20:55 по местному времени в восточных районах Турции, в провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки также ощущались жителями соседних провинций Турции, Сирии, Ливана, Ирака и Израиля. Ранее сообщалось о 18 погибших, более 500 пострадавших и 30 пропавших без вести. По информации посольства РФ в Турции, граждан России среди погибших и пострадавших нет.

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