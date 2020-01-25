Ухань, Китай, , 07:02 — REGNUM Китайские власти направили около 450 военных медиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в город Ухань, где произошла вспышка заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что медики НОАК прибыли в Ухань вечером 24 января. Среди них есть специалисты по респираторным заболеваниям, некоторые из них имели опыт работы с больными лихорадкой Эбола.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Китае погиб 41 человек от заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Еще 1287 случаев заболеваний пневмонией подтвердили китайские власти.

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