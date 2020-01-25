Екатеринбург, , 05:59 — REGNUM В Екатеринбурге мать четверых детей уснула за рулём машины BMW и сбила на «зебре» двух человек. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Инцидент произошёл на окраине Екатеринбурга, в районе улицы Предельной. Под колёса попали девятилетняя девочка и пожилой велосипедист. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. С травмами их госпитализировали.

По данным ГИБДД, женщина не справилась с усталостью. У неё четверо детей, и самому младшему месяц. По факту ДТП идёт проверка.