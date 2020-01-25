Ухань, Китай, , 05:48 — REGNUM Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что врач Лян Удун находился «на передовой» во время вспышки заболевания коронавирусом в Ухане. Он сам скончался от болезни, вызванной новым вирусом, в возрасте 62 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка заболевания коронавирусом нового типа, погибли не менее 39 человек, общее количество зараженных составляет около 729 человек. По всему Китаю погибли 41 человек, еще около 1300 заражены коронавирусом.

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