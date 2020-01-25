Мельбурн, Австралия, , 04:35 — REGNUM Австралия подтвердила первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на своей территории, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что заболевший является гражданином Китая, прибывшим 19 января из Гуаньчжоу в австралийский Мельбурн. Пациента переместили в изолятор, чтобы предотвратить распространение инфекции.

«Стоит заявить, что сейчас нет причин бить тревогу среди общества», — заявила глава миздрава штата Виктория Дженни Микакос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты австралийского штата Новый Южный Уэльс заявили, что в настоящее время на территории штата проверяют четырех человек на предмет заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что службы здравоохранения Австралии уже проводят подготовку к возможной вспышке заболевания.

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