Канберра, , 04:27 — REGNUM Тела трех погибших пожарных из США, погибших в результате авиакатастрофы в Австралии, были обнаружены на месте крушения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

«Подтверждаем, что тела найдены. Сейчас их забрали на судмедэкспертизу и опознание», — заявил представитель полиции.

Читайте также:Жертвами авиакатастрофы в Австралии стали три человека

Как сообщало ИА REGNUM, ране в Австралии разбился военно-транспортный самолёт С-130 Hercules, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. Отмечалось, что все погибшие являлись гражданами США.