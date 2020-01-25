Петропавловск-Камчатский, , 04:04 — REGNUM Снежный циклон подошел к Камчатскому краю со стороны Тихого океана и обрушился на северо-восточные районы Камчатки, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что пока циклон накрыл Усть-Камчатский, Карагинский и Олюторский районы. Там идет умеренный, местами сильный мокрый снег. Ветер в прибрежных районах достигает 25 м/с. Отмечается, что объекты городской инфраструктуры пока работают в штатном режиме.

«Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до исхода суток 27 января», — отмечает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Камчатгидрометцентр сообщил о приближающемся к берегам Камчатки шторме с десятиметровыми волнами. Отмечалось, что штормовая погода затронет северо-восток Камчатки до конца суток 26 января.

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