Тибетский автономный район, Китай, , 03:57 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы в Тибете, сообщает Центр землетрясений Китая (CENC).

Сообщается, что землетрясение ощутили жители округа Чамдо в китайском Тибете. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января произошло мощное землетрясение в китайском Синьцзяне. Жертвой сейсмособытия стал один человек, еще двое получили травмы.