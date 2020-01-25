Ухань, Китай, 25 января 2020, 03:40 — REGNUM По меньшей мере 39 человек погибло с момента вспышки коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй, 25 января сообщает издание Global Times.
За сутки число смертельных случаев увеличилось на 15. По данным Global Times, погибшие были жителями города Ухань.
Также сообщается, что в провинции зарегистрировано 180 новых случаев заболевания. Общее количество зараженных составило 729 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января был зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом нового типа во Франции.
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