Лима, , 03:39 — REGNUM Экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко 24 января совершил выполнявший внутренний рейс самолёт, после получения предупреждения о наличии взрывного устройства на его борту. Об этом министерство транспорта и коммуникаций Перу сообщает на своей странице в Twitter.

Пассажирский самолёт вылетел из столичной Лимы в город Хульяку. После экстренного приземления все находившиеся на борту люди — 118 пассажиров и члены экипажа — были эвакуированы.

Место посадки оцеплено полицией, работа аэропорта города Писко приостановлена.