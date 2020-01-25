Анкара, , 03:25 — REGNUM О гибели в результате землетрясения в Турции уже не менее 18 человек, 25 января сообщает Reuters.

По данным агенство, в провинции Элязыг числится тринадцать погибших, в провинции Малатья — пять.

По информации МВД Турции, в результате землетрясения пострадали более 500 человек. Примерно 30 человек считаются пропавшими без вести — их ищут под завалами поисково-спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в 20:55 по местному времени в восточных районах Турции, в провинции Элязыг, произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки также ощущались жителями соседних провинций Турции, Сирии, Ливана, Ирака и Израиля.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщало о 14 погибших и 300 пострадавших.

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