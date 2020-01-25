Афины , , 01:38 — REGNUM Греческие спасатели готовы отправиться в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в Twitter.

«Искренняя поддержка президенту Эрдогану и турецкому народу после разрушительного землетрясения в Турции. Наши поисково-спасательные команды готовы помочь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции сообщили о 14 погибших и более 300 пострадавших в результате землетрясения в Турции.

Напомним, подземные толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы 24 января в восточной провинции Элязыг.

По информации российского посольства, граждан России среди погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

Читайте ранее в этом сюжете: До 14 увеличилось число жертв землетрясения в Турции